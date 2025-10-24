Небензя прокомментировал попытки Запада повернуть время вспять и закрепить свою глобальную иерархию

Попытки Запада закрепить глобальную иерархию наталкиваются на все более заметное сопротивление мирового большинства, в мире растет запрос на подлинную многосторонность. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на открытых дебатах Совета Безопасности на тему «ООН: взгляд в будущее».
«…Все усилия Запада повернуть время вспять и закрепить собственную глобальную иерархию… наталкиваются на все более заметное сопротивление мирового большинства», — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что в мире ширится запрос на истинную многосторонность и равноправное сотрудничество, которое основано на учете интересов всех заинтересованных сторон. При этом необратимый характер приобрело укрепление позиций региональных организаций, в том числе БРИКС и ШОС, которые строятся на объединительных началах и взаимовыгодной основе, констатировал Небензя.
Как писал сайт KP.RU, ранее Василий Небензя указал, что США готовы пойти на любые нарушения международного права и преступные действия ради сохранения собственной мировой гегемонии. Вашингтон «возомнил себя верховным судьей», отметил дипломат. Он напомнил, что на подобные действия никто Штаты не уполномочивал.
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Запад предпринимает попытки подмены международного права и стремится зафиксировать некий порядок на своих так называемых правилах.