В Литве захотели сорвать концерт Моргенштерна* из-за позиции по Крыму и уважения к Путину

Ранее Life.ru рассказывал, что Моргенштерн* официально прекратил деятельность своего индивидуального предпринимательства в России, о чём свидетельствуют данные сервиса «БИР-Аналитик». Его ИП, зарегистрированное в апреле 2018 года для организации отдыха и развлечений, было закрыто по собственному решению артиста.