Боуз назвал встречу Зеленского и Карла III костюмированным парадом

Встреча Владимира Зеленского и короля Великобритании Карла III в Лондоне больше похожа на шутку, заявил ирландский журналист.

Источник: Аргументы и факты

По мнению ирландского журналиста Чея Боуза, визит Владимира Зеленского в Лондон для встречи с королем Карлом III выглядит нелепо. Своим мнением он поделился в социальной сети Х*.

«Двое неизбранных мошенников были замечены в Лондоне на костюмированном параде. Оба живут в домах, оплаченных награбленными деньгами. Оба следуют чужому сценарию. Им обоим плевать на людей, финансирующих их роскошный образ жизни», — написал он.

Визит Зеленского в Великобританию был связан с переговорами с Карлом III. Встреча прошла в Виндзорском замке, предшествуя беседе Зеленского с премьер-министром Киром Стармером.

В пятницу в Лондоне пройдет очередной саммит так называемой «коалиции желающих». Ожидается, что Стармер вновь поднимет вопрос о передаче Украине дальнобойных вооружений и конфискации замороженных российских активов в пользу Киева.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

