По мнению ирландского журналиста Чея Боуза, визит Владимира Зеленского в Лондон для встречи с королем Карлом III выглядит нелепо. Своим мнением он поделился в социальной сети Х*.
«Двое неизбранных мошенников были замечены в Лондоне на костюмированном параде. Оба живут в домах, оплаченных награбленными деньгами. Оба следуют чужому сценарию. Им обоим плевать на людей, финансирующих их роскошный образ жизни», — написал он.
Визит Зеленского в Великобританию был связан с переговорами с Карлом III. Встреча прошла в Виндзорском замке, предшествуя беседе Зеленского с премьер-министром Киром Стармером.
В пятницу в Лондоне пройдет очередной саммит так называемой «коалиции желающих». Ожидается, что Стармер вновь поднимет вопрос о передаче Украине дальнобойных вооружений и конфискации замороженных российских активов в пользу Киева.
