Фон дер Ляйен резко высказалась о России

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к ужесточению давления на Россию с целью принуждения к переговорам по урегулированию ситуации на Украине.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к ужесточению давления на Россию с целью принуждения к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Об этом она написала в соцсети X.

По ее словам, скоординированные санкции имеют ключевое значение для давления на Москву.

«Европа расширяет сотрудничество в оборонной промышленности и продвигает работу над репарационным кредитом», — написала фон дер Ляйен.

Она добавила, что варианты репарационного кредита будут представлены в ближайшее время.

