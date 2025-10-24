В Белоруссии по требованию КГБ отключили «ВКонтакте»

В Белоруссии заблокировали доступ к социальной сети «ВКонтакте». Как сообщает Белтелерадиокомпания, решение было принято 24 октября на основании представления Комитета государственной безопасности (КГБ) страны.
Сайт VK.com был внесен в Список ресурсов ограниченного доступа БЕЛГИЭ. «На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен», — говорится в реестре.
При попытке зайти на сайт соцсети у белорусских пользователей появляется стандартная заглушка о том, что доступ ограничен по решению Министерства информации. Как долго продлится блокировка, на данный момент неизвестно.
Судя по опубликованному скриншоту из реестра, ранее власти Беларуси уже блокировали отдельные страницы и сообщества во «ВКонтакте» по решению Министерства информации.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.