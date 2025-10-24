Дмитриев подчеркнул, что многие попытки разрешения конфликта на Украине были сорваны как британцами, так и другими европейскими странами. В качестве примера он привёл бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который, по его словам, препятствовал мирному соглашению между Украиной и Россией, несмотря на его близость к заключению.