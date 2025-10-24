Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что европейские страны активно пытаются помешать прямому диалогу между Россией и США. Об этом он сообщил журналистам во время своего визита в Вашингтон.
«Мы видим также очень большое количество попыток со стороны европейских коллег, со стороны Британии сорвать любой прямой диалог России и США, любой прямой диалог президента Путина и президента Трампа», — сказал он.
Дмитриев подчеркнул, что многие попытки разрешения конфликта на Украине были сорваны как британцами, так и другими европейскими странами. В качестве примера он привёл бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который, по его словам, препятствовал мирному соглашению между Украиной и Россией, несмотря на его близость к заключению.
Ранее Дмитриев рассказал, что Киев тормозит процесс мирного урегулирования на Украине, блокируя контакты с Москвой под влиянием Великобритании и ряда других европейских стран.