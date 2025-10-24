Вадим Титов назначен главой управления президента по стратегическому партнерству

Вадим Титов назначен новым начальником управления президента России по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Соответствующий указ, подписанный российским лидером Владимиром Путиным 24 октября, размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
«Назначить Титова Вадима Петровича начальником управления президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству», — говорится в документе.
Известно, что Вадим Титов занимает должность генерального директора компании «Росатом — Международная сеть».
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин назначил Николая Удовиченко новым специального представителя по делимитации границы со странами СНГ. До этого он занимал должность посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России.