Новые ограничительные меры Вашингтона в отношении Москвы стали якобы «поворотным моментом». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого приводит британский телеканал Sky News.
«Американские санкции являются поворотным моментом», — утверждал политик.
Также хозяин Елисейского дворца заверил, что эффективность американских рестрикций, якобы должна повлиять на финансирование конфликта для России.
Кроме того, Макрон полагает, что странам, входящим в так называемую «коалицию желающих», следует увеличить поддержку киевского режима.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что санкции и недружественные меры со стороны западных стран никак не повлияют на экономику России. Рестрикции просто приведут к росту цен на заправках в США, подчеркнул спецпредставитель президента РФ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что не видит проблем с тем, что против России могут ввести очередной пакет ограничительных мер.
Напомним, президент РФ Владимир Путин указал, что Запад ввел против российских компаний и физических лиц свыше 28,5 тысячи санкций. Однако они не ослабили страну. Напротив, ограничения стали катализатором позитивных изменений в экономике России.