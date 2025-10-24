Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Камалу Харрис освистали в Лондоне на презентации мемуаров

Бывшего вице-президента США Камалу Харрис освистали во время презентации её политических мемуаров в Лондоне. Инцидент с протестами из-за палестино-израильского конфликта освещает американский журнал Newsweek.

Источник: Life.ru

«Трое протестующих прервали бывшего вице-президента, освистав её на тему Палестины, в течение нескольких минут после того, как она вышла на сцену в центре Саутбэнк в четверг вечером», — пишет издание.

Трое протестующих прервали выступление политика в центре Саутбэнк, выкрикивая обвинения в её адрес. Один из активистов поднял плакат с надписью «Харрис, на твоих руках кровь», после чего других мужчин охране пришлось выводить из зала. У входа в здание также собралась группа из 15 человек с палестинскими флагами, которые скандировали «Камале Харрис здесь не рады».

Сама Харрис заявила, что понимает эмоции, вызванные событиями в Газе. Это уже не первый случай во время её книжного тура, когда её освистывают из-за политики администрации Байдена в отношении палестино-израильского конфликта.

Ранее Камалу Харрис уже преследовала волна критики, в Брентвуде поступило сообщение о возможной краже со взломом в резиденции вице-президента США. В сообщении уточняется, что доказательств незаконного проникновения обнаружено не было, однако два человека были задержаны за нарушение комендантского часа вблизи объекта.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше