Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер заявил о подготовке отправки контингента на Украину

«Коалиция желающих» работает над отправкой военного контингента на Украину в случае завершения конфликта. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, его выступление транслировал телеканал BBC.

Источник: РИА "Новости"

«Мы также продолжаем нашу работу над гарантиями безопасности, включая отправку многонационального контингента на Украину для поддержания справедливого и прочного мира, когда этот день, наконец, настанет», — сказал Стармер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран «коалиции желающих» на встрече в Лондоне 24 октября обсудят гарантии безопасности для Киева.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше