Более 11 тысяч молодых украинцев за месяц уехали в Словакию

Ранее депутат Верховной Рады Никита Потураев заявил, что видеоролики с насильственной мобилизацией на Украине якобы являются «просто дипфейками». По его словам, жуткие кадры с агрессивными украинскими военкомами сняты в другой стране или на освобождённых Россией землях, а также могут быть результатом «творчества» искусственного интеллекта.