Крупнейший индийский покупатель российской нефти решил соблюдать санкции

Крупнейший индийский покупатель российской нефти, компания Reliance Industries, заявила, что будет соблюдать западные санкции, введенные против Москвы. Как сообщает агентство Reuters, это решение стало прямым следствием новых жестких ограничений, которые США на этой неделе ввели против ведущих российских нефтедобытчиков.
В официальном заявлении представитель компании дипломатично отметил, что контракты должны отражать меняющиеся условия. «Reliance будет учитывать эти условия, сохраняя при этом отношения со своими поставщиками», — говорится в сообщении.
Индия является одним из главных рынков для Москвы. При этом Reliance, управляющая крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом, имеет долгосрочный контракт с одним из российских поставщиков на покупку почти 500 000 баррелей нефти в сутки.
Новые санкции США дают компаниям время до 21 ноября, чтобы свернуть все свои операции с российскими производителями.
Ранее Белый дом заявлял, что Индия начала приостанавливать закупку нефти у России по просьбе президента США Дональда Трампа.