Крупнейший индийский покупатель российской нефти решил соблюдать санкции

Индия является одним из главных рынков для Москвы. При этом Reliance, управляющая крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом, имеет долгосрочный контракт с одним из российских поставщиков на покупку почти 500 000 баррелей нефти в сутки.