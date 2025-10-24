Замглавы Якутии выступил в правительстве с оправданием «на любой случай»

Ранее броской фразочкой отметился начальник отдела пожарного надзора Госжилстройнадзора Башкортостана, обвиняемый в получении крупной взятки за выдачу положительного заключения на складской комплекс. Когда к нему нагрянули сотрудник ФСБ, чиновник заявил, что силовики должны были прийти раньше и он уже утомился их ждать.