Путин разрешил ввоз товаров из Киргизии и Казахстана без маркировки ЕАЭС

До 10 декабря 2025 года будет допускаться ввоз на территорию России автомобильным транспортом продукции из Казахстана и Киргизии, не имеющей маркировки, удостоверяющей её происхождение из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Указ гласит, что до указанной даты разрешается ввозить в РФ, посредством автомобильного транспорта, товары из Казахстана и Киргизии, адресованные российским юридическим лицам, даже если отсутствует документация, подтверждающая их соответствие стандартам товаров ЕАЭС, а также без необходимой маркировки или информации, предусмотренной нормами Евразийского экономического союза и/или законодательством России.
При соблюдении определенных условий, указанных в документе, ввоз такой продукции, как особо подчеркивается, не будет расцениваться как нарушение таможенных правил или обязательств, касающихся маркировки продукции и/или нанесения на нее информации в соответствии с требованиями российского законодательства.
Среди этих условий, указ президента предусматривает обязанность российских получателей обеспечивать транспортировку и временное складирование товаров, в обязательном порядке уведомлять Минпромторг, а также наносить маркировку на ввозимую продукцию. До 27 декабря товары, ввезенные по данной схеме, подлежат таможенному декларированию в соответствии с действующими общими правилами.
Президент поручил Минпромторгу обеспечить внесение всей информации о данных товарах в соответствующую государственную информационную систему.
Ранее в ЕАЭС проводился пилотный проект по маркировке товаров, позволяющий всем участникам отслеживать перемещение продукции внутри союза, её происхождение и характеристики без дополнительных процедур. В конце сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о готовности системы к полноценному запуску в рамках ЕАЭС, что и было утверждено главами правительств стран-участниц в Минске.