Путин разрешил ввоз товаров из Киргизии и Казахстана без маркировки ЕАЭС

Ранее в ЕАЭС проводился пилотный проект по маркировке товаров, позволяющий всем участникам отслеживать перемещение продукции внутри союза, её происхождение и характеристики без дополнительных процедур. В конце сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о готовности системы к полноценному запуску в рамках ЕАЭС, что и было утверждено главами правительств стран-участниц в Минске.