Лукашенко «стало плохо вообще» после отчётов витебских чиновников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Витебске заявил, что ему стало плохо от ситуации в регионе.
Лукашенко разочаровался в представленных статистических данных и отметил, что ситуация в Витебской области «печальная» и «хуже, чем в других местах». В частности, он обеспокоен ростом падежа скота на 140% по сравнению с прошлым годом.
«Мне стало плохо вообще. Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху», — отметил Лукашенко.
Он сказал, что является «эмоциональным и восприимчивым человеком», который стремится работать по-хорошему.
Ранее сообщалось, что Лукашенко подписал закон, который вводит ответственность за незаконное использование беспилотных летательных аппаратов.