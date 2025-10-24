Ричмонд
Лукашенко «стало плохо вообще» после отчётов витебских чиновников

Он отметил, что является «эмоциональным и чувствительным человеком», который работает по-хорошему.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Витебске заявил, что ему стало плохо от ситуации в регионе.

Лукашенко разочаровался в представленных статистических данных и отметил, что ситуация в Витебской области «печальная» и «хуже, чем в других местах». В частности, он обеспокоен ростом падежа скота на 140% по сравнению с прошлым годом.

«Мне стало плохо вообще. Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху», — отметил Лукашенко.

Он сказал, что является «эмоциональным и восприимчивым человеком», который стремится работать по-хорошему.

Ранее сообщалось, что Лукашенко подписал закон, который вводит ответственность за незаконное использование беспилотных летательных аппаратов.

