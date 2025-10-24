Макрон назвал антироссийские санкции США поворотным моментом

«Американские санкции, несомненно, являются поворотным моментом. Их эффективность должна повлиять на финансирование войны для России», — заявил он.
Кроме того, Макрон отметил успехи так называемой «коалиции желающих» в борьбе с теневым флотом России.
Напомним, администрация США ввела новый пакет санкций против нескольких российских компаний, включая «Роснефть» и «Лукойл». Причиной стал позиция Москвы по украинскому вопросу. Дональд Трамп охарактеризовал эти ограничения как временную меру. Президент России Владимир Путин прокомментировал новые рестрикции, заявив о выработанном иммунитете к ним. Трамп предложил дождаться результатов через полгода. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что в Кремле готовы оценить последствия этих шагов через шесть месяцев, проводя тщательный анализ новых ограничений.
