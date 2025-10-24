Прибыль Porsche упала почти на 96% за три квартала 2025 года

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прибыль немецкого производителя спортивных и люксовых автомобилей Porsche упала за три квартала 2025 года по сравнению с годом ранее на 95,9% и составила всего 114 млн евро. Об этом говорится в сообщении компании, информирует ТАСС.
Только в третьем квартале потери концерна оцениваются в 967 млн евро. Операционная прибыль за девять месяцев составила 40 млн евро, что на 99% ниже показателя годичной давности (около 4 млрд евро). Объем продаж сократился на 6%, примерно до 26,9 млрд евро.
По оценке экспертов, трудности Porsche связаны в том числе с резким изменением будущей стратегии концерна. Руководство приняло решение отменить амбициозные планы по развитию электромобилей, включая производство аккумуляторов. Запланированный выпуск новых моделей электромобилей был отложен, а инвестиции Porsche предполагается теперь в большей степени направить в производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Меры по адаптации только в текущем году дополнительно обойдутся компании в 3,1 млрд евро. -0-