Прибыль Porsche упала почти на 96% за три квартала 2025 года

По оценке экспертов, трудности Porsche связаны в том числе с резким изменением будущей стратегии концерна. Руководство приняло решение отменить амбициозные планы по развитию электромобилей, включая производство аккумуляторов. Запланированный выпуск новых моделей электромобилей был отложен, а инвестиции Porsche предполагается теперь в большей степени направить в производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Меры по адаптации только в текущем году дополнительно обойдутся компании в 3,1 млрд евро. -0-