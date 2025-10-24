Ричмонд
Пентагон направит авианосец Gerald Ford для борьбы с наркотрафиком

Министр обороны США Пит Хегсет отдал распоряжение направить авианосную группу Gerald Ford под командование Южного командования США, которое будет работать в Центральной и Южной Америке.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны США Пит Хегсет отдал распоряжение направить авианосную группу Gerald Ford в распоряжение Южного командования США для борьбы с наркотрафиком и организованной преступностью в Центральной и Южной Америке. Об этом сообщается в официальном заявлении Пентагона.

По информации ведомства, мера направлена на выполнение указания президента США по ликвидации транснациональных преступных организаций (ТПО) и борьбе с наркотерроризмом.

Отмечается, что усиление военного присутствия США в зоне ответственности Южного командования повысит возможности страны в борьбе с наркотрафиком.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные уничтожили катер в международных водах Тихого океана, который, как предполагается, использовался для перевозки наркотиков.