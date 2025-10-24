Пентагон направит авианосец Gerald Ford для борьбы с наркотрафиком

Министр обороны США Пит Хегсет отдал распоряжение направить авианосную группу Gerald Ford в распоряжение Южного командования США для борьбы с наркотрафиком и организованной преступностью в Центральной и Южной Америке. Об этом сообщается в официальном заявлении Пентагона.