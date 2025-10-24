Беларусь заявила о готовности возобновить выполнение ДОВСЕ, но при определенных условиях

«Именно поэтому Беларусь до последнего пыталась и пытается сохранить Договор об обычных вооруженных силах в Европе, несмотря на все его недостатки и анахронизмы. Мы продолжим анализировать ситуацию вокруг договора по открытому небу и подходы государств-членов ДОН к взаимодействию с Беларусью — как в рамках договора, так и в более широком контексте механизмов контроля над вооружениями и мер доверия на пространстве ОБСЕ, — сказал представитель белорусской делегации. — Белорусская сторона остается приверженной контролю над обычными вооружениями как неотъемлемому элементу обеспечения безопасности на европейском континенте и заинтересована в восстановлении его жизнеспособности и эффективности».-0-