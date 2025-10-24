Беларусь заявила о готовности возобновить выполнение ДОВСЕ, но при определенных условиях

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет готова возобновить выполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) при условии возврата к его выполнению иных государств. С таким заявлением выступило Постоянное представительство Беларуси при Организации Объединенных Наций во время дискуссии по вопросам обычных вооружений в рамках заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает БЕЛТА.
В Постоянном представительстве подчеркнули, что Беларусь остается приверженной обязательствам в рамках многосторонних мер и механизмов в области контроля над обычными вооружениями и выступает за укрепление доверия на евроатлантическом пространстве.
«Предсказуемость и прозрачность поведения государств, включая открытое представление информации о поставках вооружений, является ключевым фактором поддержания такого доверия», — сказал представитель белорусской делегации.
В дипмиссии отметили, что Беларусь является добросовестным участником мер транспарентности, регулярно представляет отчеты для регистра обычных вооружений ООН и со всей ответственностью подходит к выполнению Программы действий ООН по легкому стрелковому оружию и Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии. В стране также создана и функционирует соответствующая многоступенчатая национальная система экспортного контроля.
«В прошлом году был подписан закон, согласно которому наша страна приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). На протяжении 30 с лишним лет Беларусь добросовестно и в полном объеме выполняла свои обязательства по ДОВСЕ. Приостановление Беларусью действия ДОВСЕ является вынужденным ответным шагом, направленным на обеспечение национальной безопасности страны. Мы будем готовы возобновить выполнение ДОВСЕ при условии возврата к его выполнению иных государств-членов, в первую очередь, из числа стран НАТО, являющихся участниками договора», — заявили в Постпредстве.
Говоря о развитии ситуации вокруг Договора по открытому небу, который был разработан в первые годы после окончания холодной войны, в дипмиссии отметили, что этот документ являлся важным элементом системы общеевропейской безопасности и внес весомый вклад в обеспечение транспарентности в военной сфере на евроатлантическом пространстве.
«Свой вклад в осуществление договора добросовестно вносила и белорусская сторона в рамках группы государств-участников Беларусь-Россия, образованной в соответствии с договором. Сейчас мы продолжаем участвовать в заседаниях Консультативной комиссии по открытому небу и ее рабочих групп. Выход из ДОН двух ключевых участников не только на 80% уменьшил зону применения договора, но и существенно снизил его жизнеспособность. Мы против разрушения архитектуры ДОН. Мы руководствуемся желанием сохранить этот важный инструмент укрепления доверия», — подчеркнули в Постоянном представительстве Беларуси.
В этом плане, добавили в дипмиссии, жизненно необходимым является сохранение системы взаимоувязанных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями на пространстве ОБСЕ.
«Именно поэтому Беларусь до последнего пыталась и пытается сохранить Договор об обычных вооруженных силах в Европе, несмотря на все его недостатки и анахронизмы. Мы продолжим анализировать ситуацию вокруг договора по открытому небу и подходы государств-членов ДОН к взаимодействию с Беларусью — как в рамках договора, так и в более широком контексте механизмов контроля над вооружениями и мер доверия на пространстве ОБСЕ, — сказал представитель белорусской делегации. — Белорусская сторона остается приверженной контролю над обычными вооружениями как неотъемлемому элементу обеспечения безопасности на европейском континенте и заинтересована в восстановлении его жизнеспособности и эффективности».-0-