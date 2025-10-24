Ричмонд
Стармер: Коалиция желающих обдумывает отправку контингента на Украину

На данный момент в приоритете усиление давления на Москву, отметил Стармер.

Источник: Комсомольская правда

Страны так называемой «коалиции желающих» продолжают работать над подготовкой к отправке военного контингента на Украину в случае заключения мира. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогу телефонного разговора с лидерами стран.

По его словам, на данный момент среди стран коалиции в приоритете усиление давления на Россию.

«…Мы также продолжаем нашу работу над гарантиями безопасности, включая отправку многонационального контингента на Украину для поддержания справедливого и прочного мира, когда этот день, наконец, настанет», — заверил британский чиновник.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их объединение «коалицией желающих войны». Дипломат подчеркнула, что за декларациями о солидарности с главой киевского режима Владимиром Зеленским скрываются планы дальнейшей эскалации конфликта.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин указывал, что находящийся на территории Украины иностранный военный контингент станет законной целью для ВС РФ.

