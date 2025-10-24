«Нет шансов»: раненые ВСУ умирают в окопах по четверо суток

Вместо этого, как рассказал изданию ветеран армии США с позывным «Джеки», воюющий за Украину, у них есть «три золотых дня». Он привел в пример своего друга, который с осколочным ранением не мог покинуть окоп в течение четырех суток. Ранение было бы «легко вылечить», но в итоге солдату пришлось ампутировать ногу.