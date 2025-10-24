Макрон: Франция поставит Украине новые ракеты Aster и истребители Mirage

Напомним, заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк ещё в конце сентября заявлял о возможных поставках американских самолётов F-16, французских Mirage и шведских Gripen. На тот момент он не сообщил о сроках и количестве ожидаемых истребителей.