Борис Ташимов стал замминистра транспорта

Как ранее сообщал РБК, Борис Ташимов будет курировать в министерстве вопросы цифровизации. Также, по информации источников издания, позже на него возложат полномочия по управлению водным транспортом.
Ташимов родился в 1986 году. В 2008 году окончил МГИМО по специальности «мировая экономика», а спустя десять лет получил второе высшее образование в Государственном морском университете имени адмирала Ушакова по направлению «технология транспортных процессов». С 2007-й по 2016 год занимал разные должности в государственных и коммерческих организациях, сообщало PortNews.
В Росморречфлот Борис Ташимов пришел в 2016 году. В агентстве он сначала занял должность заместителя директора Азово-Черноморского бассейнового филиала, а в 2022-м занял пост заместителя руководителя агентства.
По информации РБК, в министерстве Ташимов придет на место 67-летнего Александра Пошивая, который занимал должность замминистра с января 2021 года. Уступив должность преемнику, он завершит карьеру.