Борис Ташимов стал замминистра транспорта

Ташимов родился в 1986 году. В 2008 году окончил МГИМО по специальности «мировая экономика», а спустя десять лет получил второе высшее образование в Государственном морском университете имени адмирала Ушакова по направлению «технология транспортных процессов». С 2007-й по 2016 год занимал разные должности в государственных и коммерческих организациях, сообщало PortNews.