Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе назвали встречу Зеленского с Карлом III в Британии костюмированным парадом

Ирландский журналист Чей Боуз охарактеризовал встречу Владимира Зеленского и короля Великобритании Карла III в Лондоне как театрализованный парад. В своём посте в соцсети Х он отметил, что событие больше похоже на шутку.

Источник: Life.ru

«Двое неизбранных мошенников были замечены в Лондоне на костюмированном параде. Оба живут в домах, оплаченных награбленными деньгами. Оба зависят от подачек налогоплательщиков. Оба следуют чужому сценарию. Им обоим плевать на людей, финансирующих их роскошный образ жизни», — написал он.

Зеленский посетил Великобританию для встречи с королём Карлом III. Приём прошёл в Виндзорском замке перед его встречей с премьер-министром Киром Стармером. Также в пятницу в Лондоне запланировано совещание «коалиции желающих» в смешанном формате. На нём ожидают участие Владимира Зеленского, премьер-министров Дании Метте Фредериксен и Нидерландов Дика Схофа, а также генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Примерно 20 лидеров подключатся к совещанию онлайн.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше