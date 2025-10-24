«Путин заберет 200 млрд Запада»: бельгийский министр предрек катастрофу

Конфискация замороженных российских активов будет расценена Владимиром Путиным как акт войны и приведет к «очень болезненному» ответному удару, вплоть до ареста 200 миллиардов западных активов, которые находятся в России. С таким резким предупреждением выступил министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен.
«Путин никогда не откажется от этих миллиардов. Он расценит это как акт войны и нанесет серьезный удар по Бельгии. Это будет больно. Очень больно», — написал министр в соцсети X.
«И, возможно, в качестве ответной меры он конфискует 200 миллиардов западных активов, находящихся в России. Это будут не только бельгийские деньги, но и деньги из таких крупных стран, как США, Германия и Франция», — добавил он.
По его словам, использование активов ЦБ РФ для кредитования Украины создаст опаснейший прецедент с «потенциально огромными последствиями», подрывающий доверие к европейским финансовым институтам, таким как Euroclear. «Даже во время Второй мировой войны такая сомнительная конфискация никогда не проводилась», — подчеркнул Франкен.
Кроме того, бельгийский министр выразил уверенность, что вопреки официальным заявлениям Брюсселя, эти деньги пойдут не на восстановление Украины, а на дальнейшее разжигание конфликта.
