Франция поставит Украине ракеты Aster и истребители Mirage

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция намерена поставить Украине дополнительные зенитные ракеты Aster и истребители Mirage. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече «коалиции желающих» по оказанию помощи Киеву, сообщает ТАСС.