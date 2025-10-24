Франция поставит Украине ракеты Aster и истребители Mirage

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция намерена поставить Украине дополнительные зенитные ракеты Aster и истребители Mirage. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече «коалиции желающих» по оказанию помощи Киеву, сообщает ТАСС.
«В ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, проведем новые программы обучения украинских военных и направим дополнительные самолеты Mirage», — сказал он.
Макрон добавил, что Франция совместно с участниками коалиции «объявит о дополнительных инициативах».
Кроме того, французский президент заявил, что «коалиция желающих» должна продолжать помогать Украине в вопросах укрепления энергетической инфраструктуры.
Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание Киева оружием ведет лишь к затягиванию конфликта. -0-