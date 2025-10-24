Бельгия предупредила ЕС о «болезненном ответе» РФ на конфискацию активов

Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что ответ России в случае конфискации ее активов может быть «очень болезненным». Свою позицию он высказал в связи с обсуждением в Евросоюзе вопроса использования замороженных российских активов.
В четверг на саммите ЕС странам-участницам не удалось достичь согласия по предложению Еврокомиссии о направлении указанных средств на нужды Киева. Как следует из письменных итогов встречи, решение по данному вопросу отложено до следующего заседания.
Тео Франкен выразил уверенность, что президент России Владимир Путин не откажется от этих миллиардов и расценит подобные действия как акт войны. Франкен допустил, что в качестве ответной меры Москва может конфисковать западные активы на 200 миллиардов долларов, находящиеся в РФ.
«Это будут не только бельгийские деньги, но и деньги из таких крупных стран, как США, Германия и Франция», — написал он в своем блоге.