Путин назначил Вадима Титова главой управления АП по стратегическому партнёрству

Президент России Владимир Путин назначил Вадима Титова начальником управления президента по стратегическому партнёрству и сотрудничеству. Указ опубликовали на портале правовых актов.

Источник: Life.ru

«Назначить Титова Вадима Петровича начальником управления президента Российской Федерации по стратегическому партнёрству и сотрудничеству», — указано в документе.

Ранее Вадим Титов занимал должность генерального директора "Росатом Международная сеть. В администрации президента сейчас заняты формированием штатной структуры управления. Сотрудников должны назначить до декабря.

Напомним, указ о создании нового управления Путин подписал 29 августа. В тот же день ликвидировали два других управления администрации президента: по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству. Администрации поручили в течение трёх месяцев провести необходимые организационно-штатные преобразования.

