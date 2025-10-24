Путин назначил Вадима Титова главой управления АП по стратегическому партнёрству

Напомним, указ о создании нового управления Путин подписал 29 августа. В тот же день ликвидировали два других управления администрации президента: по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству. Администрации поручили в течение трёх месяцев провести необходимые организационно-штатные преобразования.