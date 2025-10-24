Ричмонд
США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро

Соединенные Штаты ввели персональные санкции против президента Колумбии Густаво Петро, обвинив его в потворстве наркокартелям и допущении «взрывного» роста производства кокаина.

Соединенные Штаты ввели персональные санкции против президента Колумбии Густаво Петро, обвинив его в потворстве наркокартелям и допущении «взрывного» роста производства кокаина. Как сообщает агентство Reuters, этот беспрецедентный шаг стал кульминацией давления со стороны президента Дональда Трампа на латиноамериканского лидера.

«С тех пор как президент Густаво Петро пришел к власти, производство кокаина в Колумбии резко выросло до самого высокого уровня за последние десятилетия, наводнив Соединенные Штаты и отравляя американцев», — говорится в заявлении министра финансов США Скотта Бессента. «Президент Петро позволил наркокартелям процветать и отказался остановить эту деятельность».

Сам Петро назвал это решение «полным парадоксом». «Десятилетия эффективной борьбы с наркотрафиком привели меня к этой мере… Ни шагу назад, и мы никогда не встанем на колени», — написал он в соцсети X.

В санкционный список, помимо самого президента, попали его жена, сын и министр внутренних дел Колумбии. Атаке на колумбийского лидера предшествовали угрозы Трампа повысить торговые пошлины и полная остановка финансирования страны.

