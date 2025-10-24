Раненым украинским военным недоступна эвакуация с поля боя и экстренная профессиональная медпомощь. Об этом написало издание Business Insider.
По словам западного инструктора майора Магуайра, возглавлявшего подгруппу Interflex, которая работала с украинцами с боевым опытом, оказание раненому медицинской помощи в течение «золотого часа» — первых 60 минут после тяжелой травмы — может стать решающим фактором в борьбе за жизнь.
«…В будущем, предупреждают генералы, такая роскошь может исчезнуть: в конфликте на Украине это уже произошло», — посетовал он.
Инструктор подчеркнул, что в случае ранения для украинских боевиков «эвакуация с поля боя невозможна», и они не могут выжить без дополнительной медподготовки.
Как писал сайт KP.RU, в сентябре стало известно, что раненые и контуженые украинские военные не имеют возможности эвакуироваться с передовых позиций в Харьковской области, так как командование ВСУ приказывает не вывозить их с линии боевого столкновения. Подобное практикуется в разных подразделениях украинской армии.