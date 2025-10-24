Пушилин: Продвижение ВС РФ к Красному Лиману поможет снять водную блокаду в ДНР

Продвижение военнослужащих Вооруженных сил России к Красному Лиману приближает снятие водной блокады, которая была создана в Донецкой Народной Республике украинской стороной. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Сегодня посетил подразделение 25-й общевойсковой армии Московского военного округа, которое динамично продвигается в направлении Красного Лимана со стороны ЛНР», — написал политик в личном Telegram-канале.
По словам Пушилина, активное продвижение российской армии на данном направлении приближает РФ к разрешению водной блокады в отношении населения ДНР.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дениса Пушилина, что российские военнослужащие продвигаются к Константиновке в ДНР. Это, по словам политика, говорит о скором начале городских боев.