В Киеве назвали силовую мобилизацию единственным эффективным методом

«По состоянию на начало 2025 года было 38 тысяч обращений через рекрутинговые центры для вступления в ряды ВСУ. Из этих 38 тысяч только 8 тысяч рассматриваются как кандидаты на службу в армии. То есть 30 тысяч пришли, пообщались, развернулись и ушли», — заявил он в интервью телеканалу «24».
Байдалюк пояснил, что если фронту нужно дополнительно 100 тысяч бойцов, то в процентном соотношении рекрутинговые центры предоставляют лишь 8 тысяч кандидатов. Остальное — это результат мобилизации.
По его словам, территориальные центры комплектования в настоящее время пополняют украинскую армию.
«Других вариантов физически не существует», — добавил Байдалюк.
Ранее Life.ru сообщал, что объём теневого рынка, связанного с уклонением граждан Украины от мобилизации, достиг около двух миллиардов евро. В основном призывают лиц более старшего возраста, которые не успели выехать за границу.
