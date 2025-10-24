В Киеве назвали силовую мобилизацию единственным эффективным методом

«По состоянию на начало 2025 года было 38 тысяч обращений через рекрутинговые центры для вступления в ряды ВСУ. Из этих 38 тысяч только 8 тысяч рассматриваются как кандидаты на службу в армии. То есть 30 тысяч пришли, пообщались, развернулись и ушли», — заявил он в интервью телеканалу «24».