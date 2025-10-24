Ричмонд
Литва закрыла два КПП на границе с Белоруссией из-за «сигаретных метеозондов»

Литовское правительство приняло решение о временном закрытии двух оставшихся пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Как заявила в соцсетях премьер-министр страны Инга Ругинене, пограничные переходы «Шальчининкай» и «Мядининкай» будут закрыты до 12:00 следующего дня.

Источник: Life.ru

Обосновывая данное решение, литовский премьер сослалась на инциденты с метеозондами, которые, по утверждению властей, используются «для нелегальной перевозки сигарет с белорусской территории».

Это уже не первый случай обострения на литовско-белорусской границе — в 2021 году Литва, Латвия и Польша уже заявляли о росте нелегальной миграции. Белорусская сторона отвергает подобные обвинения, в свою очередь указывая на случаи принудительного выдворения мигрантов со стороны стран ЕС.

Ранее белорусские пограничники на границе с Латвией нашли избитых беженцев — один из них умер. Выжившие рассказали, что их задержали люди в форме, избивали электрошокерами и потом выгнали к границе. Следователи проводят проверку.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.