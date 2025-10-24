Литва закрыла два КПП на границе с Белоруссией из-за «сигаретных метеозондов»

Это уже не первый случай обострения на литовско-белорусской границе — в 2021 году Литва, Латвия и Польша уже заявляли о росте нелегальной миграции. Белорусская сторона отвергает подобные обвинения, в свою очередь указывая на случаи принудительного выдворения мигрантов со стороны стран ЕС.