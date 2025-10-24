Ричмонд
Глава ЕК Фон дер Ляйен надумала «принудить Россию к переговорам» усилением санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в соцсети X с призывом активнее воздействовать на Россию, чтобы «принудить её к переговорам по Украине». По словам еврочиновницы, скоординированные санкции «помогают создать давление на Москву и способствуют прекращению огня».

Источник: Life.ru

Кроме того, фон дер Ляйен сообщила о расширении сотрудничества между странами ЕС в оборонной промышленности и работе над репарационным кредитом, детали которого она пообещала представить в ближайшее время.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин поставил под сомнение советы команды американского лидера после санкций на российскую нефть. Президент России заявил, что эти ограничения могут резко поднять цены на бензин и нефтепродукты, затронув не только РФ, но и США. Он намекнул, что за санкциями могут стоять личные интересы отдельных советников главы Белого дома, а не государственные цели.

В Кремле подчёркивали, что Россия готова к переговорам, однако Европа выбирает путь конфронтации. Именно ЕС и киевский режим несут ответственность за эскалацию ситуации, отмечали в Москве.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

