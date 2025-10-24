Глава ЕК Фон дер Ляйен надумала «принудить Россию к переговорам» усилением санкций

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин поставил под сомнение советы команды американского лидера после санкций на российскую нефть. Президент России заявил, что эти ограничения могут резко поднять цены на бензин и нефтепродукты, затронув не только РФ, но и США. Он намекнул, что за санкциями могут стоять личные интересы отдельных советников главы Белого дома, а не государственные цели.