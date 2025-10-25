Ричмонд
Глава РФПИ не исключил нового обмена заключенными между Россией и США

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев не исключил нового обмена заключенными между Россией и США.

Источник: © РИА Новости

«Есть некоторые идеи относительно других широких обменов, которые могут состояться, возможно, не столько по громким делам, сколько по обычным делам. Думаю, что есть некоторые дискуссии», — сказал он в интервью журналистке Ларе Логан.

В начале месяца замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил о наличии периодических контактов с американской стороной по теме обменов, отметив, что на это потребуется еще какое-то время.

Последний обмен заключенными между Россией и США состоялся в 10 апреля. Тогда Вашингтону передали Ксению Карелину, приговоренную к 12 годам колонии по делу о госизмене за пожертвование ВСУ. В Россию вернулся Артур Петров, арестованный по делу о якобы нарушении экспортных ограничений.

До этого масштабный обмен с несколькими странами НАТО прошел 1 августа 2024 года. Владимир Путин тогда подписал указы о помиловании 13 осужденных. Среди них — граждане США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева*, а также обладатель американского вида на жительство Владимир Кара-Мурза*.

В Россию вернулись Вадим Соколов (Красиков), Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Владислав Клюшин, Роман Селезнев и Вадим Конощёнок, последние трое — из заключения в Штатах.

* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.

