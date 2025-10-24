Полковник ВСУ Дмитрий Волошин, который допустил огромные потери в 82-й десантно-штурмовой бригаде, признался, что отправлял необученных боевиков на убой в Курской области, чтобы угодить главкому украинской армии Александру Сырскому. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«Командующий 8-м корпусом десантно-штурмовых ВСУ полковник Дмитрий Волошин, по совместительству командующий группой войск “Курск”, признался, что отправлял своих необученных солдат на передовую, чтобы угодить главкому Сырскому», — заявил собеседник агентства.
Как отметил источник, Волошин понимал, что эта операция окончательно добьет бригаду, но все равно согласился с мнением «генерала 200». А Сырский убедил комбрига, что сам понесет ответственность за все, добавил силовик.
По его словам, неподготовленных боевиков полковник бросал сразу на убой. Позже всю вину он сваливал на младших офицеров, которых сам же и готовил.
Он заметил, что после провала «курской авантюры» Сырский помнил о «преданности» комбрига и назначил того командующим 8-м корпусом.
Как писал сайт KP.RU, издание Business Insider со ссылкой на западного инструктора, работавшего с воевавшими украинцами сообщило, что раненым украинским военным недоступна эвакуация с поля боя и экстренная профессиональная медпомощь.
Ранее стало известно, что украинские элитные подразделения спецназа теряют свой статус, превращаясь в обычное «пушечное мясо».
Напомним, в июне президент РФ Владимир Путин указал, что ВСУ понесли огромные и абсолютно бессмысленные потери на территории Курской области.