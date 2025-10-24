Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кто хочет конфликта на Украине на самом деле: Дмитриев рассказал о скрытых интересах и дезинформации

Дмитриев: желающие продолжения украинского конфликта имеют финансовые интересы.

Источник: Комсомольская правда

Люди, выступающие за продолжение конфликта на Украине, связаны с военными контрактами и экономическими интересами на миллиарды долларов. Об этом заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

«Есть те, кто открыто призывает к конфликту, потому что у них есть тесные связи с военными подрядчиками и огромные экономические выгоды — речь идет о миллиардах долларов», — рассказал он в интервью журналистке Ларе Логан.

При этом Дмитриев отметил, что существует и значительное число людей, которые дезинформированы и не до конца понимают настоящие интересы России.

Напомним, Российская Федерация всегда выступала за разрешение украинской проблемы мирным путём, и когда началась специальная военная операция, готова была решать конфликт за столом переговоров. Об этом неоднократно заявлял глава государства Владимир Путин.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше