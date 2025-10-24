Люди, выступающие за продолжение конфликта на Украине, связаны с военными контрактами и экономическими интересами на миллиарды долларов. Об этом заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
«Есть те, кто открыто призывает к конфликту, потому что у них есть тесные связи с военными подрядчиками и огромные экономические выгоды — речь идет о миллиардах долларов», — рассказал он в интервью журналистке Ларе Логан.
При этом Дмитриев отметил, что существует и значительное число людей, которые дезинформированы и не до конца понимают настоящие интересы России.
Напомним, Российская Федерация всегда выступала за разрешение украинской проблемы мирным путём, и когда началась специальная военная операция, готова была решать конфликт за столом переговоров. Об этом неоднократно заявлял глава государства Владимир Путин.