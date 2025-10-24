Литва закрыла все пограничные переходы с Белоруссией: что случилось

По её словам, решение связано с налётами метеозондов, которые якобы нелегально перевозят сигареты из Белоруссии. Помимо этого, аэропорты Литвы приостановили работу до 22:00 — в аэропорту Каунаса задержаны три рейса, в Вильнюсе — четыре.