Литва закрыла все пограничные переходы с Белоруссией: что случилось

Литва закрывает два последних пункта пропуска на границе с Белоруссией. Об этом сообщила премьер-министр страны Инга Ругинене в своем аккаунте в Facebook*.
«В связи со сложившейся ситуацией Государственная служба пограничной охраны закрыла пункты пропуска “Шальчининкай” и “Мядининкай” на границе с Белоруссией до 12:00 завтрашнего дня», — написала Ругинене.
По её словам, решение связано с налётами метеозондов, которые якобы нелегально перевозят сигареты из Белоруссии. Помимо этого, аэропорты Литвы приостановили работу до 22:00 — в аэропорту Каунаса задержаны три рейса, в Вильнюсе — четыре.
Тем временем Таможенный комитет Белоруссии подтвердил, что Литва прекратила пропуск автомобилей через границу, подчеркнув при этом, что страна не получила предварительного уведомления о таких мерах.
Известно, что в августе Литва усилила меры безопасности с белорусской границей, установив инженерные заграждения у закрытых пунктов пропуска.
* — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.