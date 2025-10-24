«Байден и Джейк Салливан распространяли слухи о том, что российская экономика находится в плохом состоянии, и это были фейковые слухи. В течение последних шести лет они говорили, что российской экономике будет трудно, и она рухнет, но этого не произошло», — рассказал Дмитриев в беседе с журналисткой Ларой Логан.