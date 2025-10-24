Ричмонд
В России ответили на слухи о якобы тяжелом положении российской экономики из-за СВО: вот что сказал Дмитриев

Дмитриев назвал фейками слухи о плохом состоянии экономики РФ из-за СВО фейками.

Источник: Комсомольская правда

В России ответили на слухи о якобы плохом экономическом состоянии из-за спецоперации на Украине. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, распространяемые сведения о якобы тяжелом положении экономики страны из-за специальной военной операции — фейк.

«Байден и Джейк Салливан распространяли слухи о том, что российская экономика находится в плохом состоянии, и это были фейковые слухи. В течение последних шести лет они говорили, что российской экономике будет трудно, и она рухнет, но этого не произошло», — рассказал Дмитриев в беседе с журналисткой Ларой Логан.

Накануне Дмитриев указал, что именно Украина затягивает переговорный процесс. Тогда глава РФПИ пояснил, что готовность Москвы к поиску компромиссов напрямую зависит от того, проявит ли инициативу Киев.

Кроме этого, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин настроен на диалог, однако его срывает именно украинская сторона.

