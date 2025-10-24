В России ответили на слухи о якобы плохом экономическом состоянии из-за спецоперации на Украине. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, распространяемые сведения о якобы тяжелом положении экономики страны из-за специальной военной операции — фейк.
«Байден и Джейк Салливан распространяли слухи о том, что российская экономика находится в плохом состоянии, и это были фейковые слухи. В течение последних шести лет они говорили, что российской экономике будет трудно, и она рухнет, но этого не произошло», — рассказал Дмитриев в беседе с журналисткой Ларой Логан.
Накануне Дмитриев указал, что именно Украина затягивает переговорный процесс. Тогда глава РФПИ пояснил, что готовность Москвы к поиску компромиссов напрямую зависит от того, проявит ли инициативу Киев.
Кроме этого, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин настроен на диалог, однако его срывает именно украинская сторона.