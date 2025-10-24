Прибывший в Штаты Дмитриев допустил новый обмен заключёнными с США

Также Дмитриев оценил взаимодействие по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что Россия может вести конструктивную работу с администрацией президента США Дональда Трампа, и стороны уже добились «определённого прогресса». Спецпредставитель добавил, что в Москве ценят усилия американской стороны, и выразил надежду, что мирное решение по украинскому конфликту будет найдено, как только «люди поймут реальное положение вещей».