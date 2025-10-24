США ввели санкции против президента Колумбии Петро из-за кокаинового рекорда

Ранее Дональд Трамп прямо заявлял о жёсткой линии против наркокартелей и даже говорил, что американское государство будет «убивать» тех, кто ввозит наркотики в США. Отметим, что в ответ на рост производства кокаина Штаты уже нанесли серию ударов по подозреваемым в перевозке «запрещёнки» латиноамериканским суднам.