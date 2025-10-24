«Прощения не будет»: Лукашенко призвал чиновников навести порядок в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал навести порядок в стране и передать управление молодежи. Об этом он рассказал на совещании, которое касалось устойчивого развития Витебской области и проблем с падежом крупного рогатого скота. Видео встречи опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
«Для кого-то из вас Витебская область — родная, а для меня родна вся республика. И я не скрываю, сколько здоровья и сил это у меня забирает», — заявил белорусский лидер.
Он особо выделил важность порядка во всех сферах, особенно в экономике, призвав чиновников проявлять ответственность. Лукашенко отметил: «Я знаю ваш труд. Если допустите разгильдяйство, крышевание и сокрытие недостатков, за что потом приходится платить огромные деньги, прощения не будет. Понимайте меня, как хотите».
Президент подчеркнул, что не будет ограничиваться формальными разговорами: «Я мог бы улыбнуться, сказать, что завтра всё исправим, поругать в кулуарах и уйти. Но это не мой стиль. Я говорю прямо и в глаза. У меня есть право — конституционное и человеческое — говорить так, потому что я прошёл тот же путь, что и вы сейчас».
В заключение глава Белоруссии отметил: «Дурница закончена. Идите, наводите порядок».
Кроме того, руководитель республики отметил, что почувствовал физическое недомогание после ознакомления с ситуацией в экономике Витебской области.