В интервью Ларе Логан он сообщил: «Есть люди, которые говорят, что хотят войны, потому что у них есть связи с военными подрядчиками, миллиарды долларов экономических интересов». Дмитриев добавил, что другая часть общества, поддерживающая конфликт, может быть дезинформирована и не осознаёт реальных целей России.
Ранее Дмитриев отмечал, что Европа и Великобритания пытаются помешать прямым переговорам Путина и Трампа из-за опасения ослабления своего влияния.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.