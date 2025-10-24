В интервью Ларе Логан он сообщил: «Есть люди, которые говорят, что хотят войны, потому что у них есть связи с военными подрядчиками, миллиарды долларов экономических интересов». Дмитриев добавил, что другая часть общества, поддерживающая конфликт, может быть дезинформирована и не осознаёт реальных целей России.