Дмитриев рассказал о связанном с Россией желании Уиткоффа

«У Стивена Уиткоффа есть сильное желание понять позицию России, по-настоящему разобраться в её логике», — отметил Дмитриев.
Ранее Дмитриев обратил внимание на основные препятствия в переговорном процессе, указав, что именно Украина блокирует продвижение диалога. По его словам, Россия последовательно придерживается курса на политико-дипломатическое урегулирование и готова к конструктивным контактам, однако Киев не проявляет аналогичной заинтересованности.
