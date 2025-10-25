Макрон: Франция передаст Украине дополнительные ракеты Aster и самолеты Mirage

Одновременно с этим Россия считает такие поставки фактором, усложняющим урегулирование конфликта. Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что любые грузы с вооружением для Украины станут для России законной целью. В Кремле отмечают, что поддержка Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и угрожает дестабилизацией ситуации.