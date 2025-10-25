Макрон: Франция передаст Украине дополнительные ракеты Aster и самолеты Mirage

Франция планирует в ближайшее время передать Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage. Об этом рассказал французский президент Эммануэль Макрон в ходе встречи «коалиции желающих».
«Я хочу подтвердить, Владимир (Зеленский — ред.), что в ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, новые программы обучения и новые Mirage, и мы вместе с некоторыми другими коллегами подтвердим некоторые дополнительные инициативы», — заявил он. Видео выступления опубликовано на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X.
Макрон отметил, что Франция и ряд других стран готовят дополнительные инициативы, однако подробности не раскрыл.
Накануне политик заявил, что новые ограничительные меры Вашингтона в отношении Москвы стали якобы «поворотным моментом».
Одновременно с этим Россия считает такие поставки фактором, усложняющим урегулирование конфликта. Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что любые грузы с вооружением для Украины станут для России законной целью. В Кремле отмечают, что поддержка Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и угрожает дестабилизацией ситуации.