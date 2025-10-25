Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон: Франция передаст Украине дополнительные ракеты Aster и самолеты Mirage

Макрон рассказал, что Франция готовит дополнительные инициативы для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Франция планирует в ближайшее время передать Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage. Об этом рассказал французский президент Эммануэль Макрон в ходе встречи «коалиции желающих».

«Я хочу подтвердить, Владимир (Зеленский — ред.), что в ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, новые программы обучения и новые Mirage, и мы вместе с некоторыми другими коллегами подтвердим некоторые дополнительные инициативы», — заявил он. Видео выступления опубликовано на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X.

Макрон отметил, что Франция и ряд других стран готовят дополнительные инициативы, однако подробности не раскрыл.

Накануне политик заявил, что новые ограничительные меры Вашингтона в отношении Москвы стали якобы «поворотным моментом».

Одновременно с этим Россия считает такие поставки фактором, усложняющим урегулирование конфликта. Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что любые грузы с вооружением для Украины станут для России законной целью. В Кремле отмечают, что поддержка Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и угрожает дестабилизацией ситуации.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше