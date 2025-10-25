Ричмонд
Генерал Шилль: Франция готова направить войска на Украину в 2026 году

Франция готова направить свои вооружённые силы на территорию Украины уже в 2026 году, если обстановка потребует такого шага. Об этом заявил начальник штаба Сухопутных войск республики генерал Пьер Шилль.

Источник: Life.ru

По его словам, Париж рассматривает возможность участия в «гарантиях безопасности» для Киева и готовится к этому заранее.

«Мы будем готовы развернуть силы в поддержку Украины, если потребуется. 2026 год станет годом коалиций», — подчеркнул Шилль в эфире телеканала BFMTV.

Он добавил, что военные учения «Орион-26» должны показать, насколько европейские союзники способны действовать вместе, и готовы ли они к масштабным операциям. А накануне глава Генштаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что армия страны должна быть готова к прямому столкновению в течение трёх-четырёх лет на фоне «российской угрозы».

Ранее Эмманюэль Макрон подтвердил, что Франция в ближайшие дни передаст Украине новые ракеты Aster и истребители Mirage. Президент подчеркнул, что Париж не собирается снижать темпы военной поддержки и готовит дополнительные инициативы с союзниками.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

