Генерал Шилль: Франция готова направить войска на Украину в 2026 году

Он добавил, что военные учения «Орион-26» должны показать, насколько европейские союзники способны действовать вместе, и готовы ли они к масштабным операциям. А накануне глава Генштаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что армия страны должна быть готова к прямому столкновению в течение трёх-четырёх лет на фоне «российской угрозы».