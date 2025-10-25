CNN узнала о планах Трампа разбомбить Венесуэлу из-за кокаина

При этом подчёркивается, что окончательное решение пока не принято, и обсуждение возможной операции продолжается.
Ранее Трамп обвинил Венесуэлу, утверждая, что страна якобы отправляет наркотики и нелегальных мигрантов в Соединённые Штаты. В дополнение к этому, он анонсировал возможность проведения наземной операции в Венесуэле. В ответ на эти заявления президент южноамериканской страны Николас Мадуро подчеркнул, что венесуэльская армия располагает пятью тысячами переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С».
