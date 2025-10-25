Ричмонд
CNN узнала о планах Трампа разбомбить Венесуэлу из-за кокаина

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения точечных ударов по Венесуэле. Цель — объекты производства и транспортировки кокаина на территории страны, которые, по мнению Вашингтона, там есть. Согласно информации телеканала CNN, речь идёт о планах по уничтожению наркопредприятий и ключевых маршрутов наркотрафика.

Источник: Life.ru

При этом подчёркивается, что окончательное решение пока не принято, и обсуждение возможной операции продолжается.

Ранее Трамп обвинил Венесуэлу, утверждая, что страна якобы отправляет наркотики и нелегальных мигрантов в Соединённые Штаты. В дополнение к этому, он анонсировал возможность проведения наземной операции в Венесуэле. В ответ на эти заявления президент южноамериканской страны Николас Мадуро подчеркнул, что венесуэльская армия располагает пятью тысячами переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

