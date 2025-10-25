Сам же Зеленский и его союзники не согласны с этим. Владимир Зеленский в Лондоне встретился с королём Карлом III и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Последний утверждает, что как раз Москва не хочет мира, выдвигая территориальные претензии. Но нельзя не заметить, что именно главарь киевского режима отказывается от переговоров, продолжая выклянчивать оружие по всему миру. Соединённое Королевство передаст 5000 ракет, заявил глава британского правительства. Известно, что они многоцелевого назначения. Франция в ближайшие дни отправит Киеву истребители Mirage 2000 и зенитные ракеты Aster 30.