Россия хочет быстро завершить конфликт на Украине, заявил Дмитриев

Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что отменил встречу с российским лидером Владимиров Путиным в Будапеште, о которой они договорились в ходе телефонного разговора на прошлой неделе, но собирается провести ее в будущем. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос об отмене саммита между Россией и США в Будапеште, заявил, что сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей, поскольку сроков никто не называл.