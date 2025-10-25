Россия хочет быстро завершить конфликт на Украине, заявил Дмитриев

«Мы хотим как можно скорее положить конец этому конфликту. Мы все хотим, чтобы этот конфликт завершился дипломатически», — сказал он.
При этом Дмитриев подчеркнул, что этого возможно достичь только учитывая интересы России. Он добавил, что российские вооруженные силы на Украине выбирают только военные цели.
Глава РФПИ отметил, что идет поиск компромиссов по украинскому конфликту, говорить о том, что темп урегулирования недостаточен, в США могут из-за недопонимания. Он также выразил уверенность, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, «но, вероятно, позже».
Сам Дмитриев в беседе с Fox News отказался подтвердить предстоящую встречу с Уиткоффом, заявив, что встретится с представителями администрации Трампа.
Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что отменил встречу с российским лидером Владимиров Путиным в Будапеште, о которой они договорились в ходе телефонного разговора на прошлой неделе, но собирается провести ее в будущем. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос об отмене саммита между Россией и США в Будапеште, заявил, что сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей, поскольку сроков никто не называл.