Дмитриев: Россия стремится к дипломатическому завершению конфликта на Украине

Россия хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине и выступает за дипломатическое решение. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционному-экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что Москва стремится к мирному урегулированию.

Источник: Life.ru

«Мы все хотим, чтобы этот конфликт завершился дипломатически», — сказал Дмитриев в интервью CNN.

Также представитель президента добавил, что российские вооруженные силы на Украине выбирают исключительно военные цели.

Напомним, ранее Дмитриев прибыл в США. Это произошло через несколько дней после появления информации о переносе саммита в Будапеште на высшем уровне. Спецпредставитель президента дал интервью американским СМИ, в котором допустил новый обмен заключёнными с Соединёнными Штатами, раскрыл, кто призывает к продолжению конфликта на Украине и рассказал о связанном с Россией желании Стивена Уиткоффа.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

