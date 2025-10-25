Дмитриев: Россия стремится к дипломатическому завершению конфликта на Украине

Напомним, ранее Дмитриев прибыл в США. Это произошло через несколько дней после появления информации о переносе саммита в Будапеште на высшем уровне. Спецпредставитель президента дал интервью американским СМИ, в котором допустил новый обмен заключёнными с Соединёнными Штатами, раскрыл, кто призывает к продолжению конфликта на Украине и рассказал о связанном с Россией желании Стивена Уиткоффа.